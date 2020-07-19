Maarif,104 ülkede 214 okula ulaştı

TürkiyeMaarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Haziran 2016'da kurulan Maarif Vakfı'nın 104 ülkeye ulaştığını açıkladı. 60 ülkeyle eğitim alanında iş birliği yapmak üzere protokol imzaladıklarını söyleyen Akgün, "Şu ana kadar FETÖ'nün 19 ülkedeki, 214 okulunun Türkiye Maarif Vakfı'na devrini sağladık. 36 ülkede ise devredilmeyen okulların bir kısmı oradaki devlet tarafından kapatıldı. Bazı ülkeler ise Türkiye'de olduğu gibi bunları kendi eğitim sistemini içine aldı. Bazı ülkelerde ise bu okulların 3. ülke veya taraflara devri sağlandı" diye konuştu.Öğrenci sayılarının en fazla Pakistan, Afganistan, Mali, Sudan ve Somali gibi ülkelerde olduğunu anlatan Akgün, sözlerini söyle tamamladı: Bizim ABD'de, Avustralya'da da okulumuz var. FETÖ'den geçen ve kendimizin açtığı, 6 kıtada bulunan 43 ülkedeki 332 okulda 40 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Dünyada bu konuda çalışma yapan eğitim kurumları arasında ilk 5'e girdik. Stratejik planlarımız ve Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu hedef olan Birleşmiş Milletlere üye olan 193 ülkede okullarımızı açmak. Türkçe bilen kültürümüzü tanıyan iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. 2023'e kadar Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin yarısında okul açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. AA