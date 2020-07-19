PYD elebaşının yeğeni teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/ PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü. Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu. Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/ KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi. Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/ YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Müslüm'ün hamile olduğu da öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı. ANKARAMERSİNEmniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldığını anlattı.PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargâhında 7 ay kaldığını belirten Müslüm, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup, kararların Türkçe yazıldığını bildirdi.Müslüm, bölücü terör örgütüne Türkiye ve Suriye'den katılanlar arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını anlattı.Örgüt bünyesindeki drone eğitimlerinin ABD ve Fransa askerlerince verildiğini öne süren Müslüm, YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi mensuplarının, her evden "vergi" adı altında 100 lira topladıklarını ve bir çocuğu zorla terör örgütü YPG saflarına kattıklarını belirtti.