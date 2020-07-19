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Emiri Al Sani, Milli Savunma Bakanı ile görüştü

’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı , Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 17:59 Son Güncelleme: 19.7.2020 18:06 ABONE OL
Katar Emiri Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri Şeyh Temim, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda görüştü.

Haberde kabulle ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Katar'ı 2 Temmuz'da ziyaret etmişti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sn. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu." bilgisini paylaştı.

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Katar Emiri Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü
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