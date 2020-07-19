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SON DAKİKA! ’nun cezası belli oldu

’de aralarında ’nun da bulunduğu 70 sanıklı davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 19.7.2020 11:38 Son Güncelleme: 19.7.2020 11:54 ABONE OL
SON DAKİKA! Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu

Mersin merkezli 19 ilde "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY)" yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada sanık sayısı 70'e yükselmişti.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hakkında açılan 'FETÖ' davası kapsamında halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Mehmet Baransu hakkında karar çıktı.

O SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Sanık Baransu duruşmada son söz olarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, Baransu'nun 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' ve 'İftira' suçlarından beraatine hükmetti.

BARANSU'YA 19 YIL 3 AY

Sanığın 'Gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl hapsine karar veren mahkeme, Baransu'nun 'Yasaklanan Bilgileri Açıklama' suçundan 4 yıl hapsine hükmetti. Heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında önce 9 yıl verdiği Baransu'nun cezasını 'terör' suçu olmasından dolayı yarı oranında arttırarak 13 yıl 6 aya çıkarttı. Bu şekilde Baransu'nu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapsine hükmolundu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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SON DAKİKA! Mehmet Baransu’nun cezası belli oldu
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