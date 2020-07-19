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SON DAKİKA! 'ten 'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi

Yurt genelinde terör örgütüne yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Teröristlere göz açtırmaya bölgedeki operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 'ta operasyonlarını sürdüren Mehmetçik 45 km derinliğe kadar ilerleyerek stratejik tepeleri ele geçirdi. 'nın sıradaki hedefi Mahmur kampı. İşte bölgedeki operasyonlardan son dakika gelişmeleri ve detayları

Giriş Tarihi: 19.7.2020 10:25 Son Güncelleme: 19.7.2020 10:37 ABONE OL
SON DAKİKA! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi

Son dakika... Pençe-Kaplan operasyonu tüm hızıyla başarılı bir şekilde bölgede icra ediliyor. bölgedeki stratejik yerleri aldı.

Türkiye sınırına yakın olan, terör örgütü 'nın kamplarının bulunduğu ve yıllardır ülke içine sızma, barınma, eğitim ve lojistik gibi amaçlarla kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Hakurk bölgelerine karadan ve havadan operasyonlar devam ediyor.F-16 savaş uçakları ile İHA ve SİHA'ların desteğinde ilerleyen birlikler 'ta 45 kilometre derinliğe ulaşarak bölgeye hakim tepeleri ele geçirdi.

SON DAKİKA! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi

28 STRATEJİK TEPE NOKTA ALINDI

Yenişafak'ın haberine göre; Operasyon kapsamında belirlenen noktalardan sınırı geçen bordo bereli özel kuvvetler, komandolar ve piyade birlikleri 45 kilometre derinliğe ulaşarak terör örgütü 'nın yıllardır rahatça hareket ederek keşif, gözetleme ve sızma yaptığı tepelere girdi. Bölgeye hakim 28 tepe noktasının güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmesiyle, PKK'nın bölgedeki etkinliği önemli ölçüde kırılmış oldu. Hakimiyet sağlanan tepe noktalarının kademeli şekilde üs bölgesi olarak kullanılacağı, gerektiği takdirde ise kalıcı üs bölgelerinin inşa edilerek, PKK'nın kış aylarında yeniden bölgeye dönmesinin önleneceği belirtiliyor.

SON DAKİKA! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi

HEDEF CEPHANELİK VE KOMUTA MERKEZİ

'Önleyici saldırı' konseptinde başlatılan Pençe-Kaplan harekâtıyla terör örgütünün cephanelikleri ile iletişim ve kontrol merkezlerinin dağıtılması hedefleniyor. 'nın toplanma noktaları olan Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan, Gare ve Metina bölgeleri ile örgütün iletişim ve kontrol merkezlerinin bulunduğu Sincar, Karacak ve Kandil'e düzenlenecek operasyonlarla örgüte en ağır darbe vurulacak. Pençe 1, 2 ve 3 operasyonlarıyla sınır içinde büyük ölçüde etkisi kırılan, lojistik ve ikmal hattı kesintiye uğrayan PKK'nın eylem yapma kapasitesi de Pençe-Kaplan operasyonuyla berhava olacak.

SON DAKİKA! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi

SIRADA MAHMUR VAR

Yurt içinde eylem kabiliyetini yitiren 'nın sınır ötesindeki kamplarına yönelik gerçekleşen Pençe-Kaplan operasyonları sonucunda, teröristlerin Irak kuzeyinden Suriye'ye kaçmak zorunda kalacağı dile getiriliyor. Bölgeyi PKK'dan arındırmak için düzenlenen ve 4 tabur askerle devam eden dev operasyon, güvenlik amacıyla Irak'ta daha da derine inebilir. Operasyonun görünmeyen hedeflerinden birinin Mahmur Kampı olduğu belirtiliyor. Erbil'in güneyinde kalan kampı aktif biçimde kullanan PKK, yurt içinden örgüte katılımın sıfıra inmesi nedeniyle zor günler geçirse de Mahmur'u ağırlıklı olarak eleman temin etme ve eğitim amaçlı kullanmayı sürdürüyor.

PKK'nın sözde alt ve orta sınıf yöneticilerinin önemli bir kısmı, ve MİT operasyonlarıyla öldürüldü. PKK, bunların yerini doldurmak amacıyla 'suikast', 'sabotaj', 'bombalı drone' ve 'paramotorlu saldırı' konularında eleman yetiştirmek için Mahmur'da terörist eğitimlerine hız verdi. Tüm bu nedenlerle önümüzdeki günlerde Mehmetçiğin Mahmur Kampı'na kadar inmesi sürpriz olmayacak.

SON DAKİKA! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi

KAMPI ACİLEN BOŞALTIN

17 Temmuz 2019'da Erbil'de Türk diplomatın şehit edildiği saldırıyı düzenleyen teröristlerin Mahmur'dan geldiği tespit edilmiş ve teröristler SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti. Türkiye'nin kampın boşaltılması için yaptığı girişimler bölgesel yönetim tarafından karşılıksız bırakılmıştı. Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtları sonrası kampın boşaltılması için bölgesel yönetim ve kampta yaşayan ailelerle görüşmeler yapıldığı, kampın tasfiyesi doğrultusunda güvenlik birimlerinin 'operasyon öncesi' yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

ZAP'A HAVA DARBESİ

'ın Zap bölgesinde tespit edilen 3 'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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SON DAKİKA! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 45 km derinliğe kadar ilerledi
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