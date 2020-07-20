AK Partili vekiller sessizliğe isyan etti

Burada bize düşen Meclis'te yapmamızgerekeni en hızlı şekilde yapmak, dokunulmazlığınıkaldırıp yargılanmasını sağlamaktır.İsmi geçen şahıs partisinden istifa ettiama bu tek başına onu kurtarmıyor. HDP'likadın milletvekilleri bu sürede sessizliklerinikoruyor, hiç seslerini çıkarmadan Meclis'teparmaklarını sallamaya devam ediyorlar.Hassasiyetleri her iki olay kamuoyuna yansıdıktansonra ortaya çıktı. Fezleke gelene kadartek adım atmamışlar.Kadın hakları diye en çok bağıransamimiyetsizler bir kez daha gösterdi ki; dağdakide aynı şehirdeki de!! (...) Demirtaş'ıneşine (haklı olarak) sahip çıkanlar, HDP milletvekilitarafından tecavüze uğrayan kadınada sahip çıksınlar! 'Partisi zarar görmesindiye' istifa etmişmiş... Tecavüz yok! Kadınhakkı/mağduriyeti yok! Lanet olsun samimiyetsizliğinize,ikiyüzlülüğünüze!!!Milletin Meclis'ine seçilmişkişinin onur ve ahlaka aykırıbu davranışı kabul edilemez.Bu kişinin Meclis çatısıaltında olmaması gerekiyor.Burada esas önemliolan HDP'nin bu aylarcaolayı gizlemiş olması.HDP'liler kadın haklarıdiye bağırır, çağırırama iş gerçeğe gelince ikiyüzlü davranırlar. Bundan sonra kadın haklarıdiye nara atmasınlar.İki yılaaşkın süredir olay saklanıyor. HDP'li iki kadınmilletvekili olayı saklaması için kadına telkindebulunuyor, tehdit ediyor.Tecavüz yetmiyorgibi bir de örtbas etmeye çalışıyorlar. Bunlarkadın ve şiddet dendiğinde kıyameti koparanisimler. Zaten kızların dağa kaçırıldığını, cinselsaldırıya uğradığını biliyoruz. Meclis'te bukişiyle görev yapmak istemiyoruz.HDP'nin kadın vekillerindenaçıklama geldi mi?Hani şu her fırsatta kürsüyeçıkıp, parmak sallayarak,agresif ve üstenciüsluplagüya kadınhaklarısavunuculuğu yapanlar. İddialardoğrusu ise TBMM'de kadına şiddetuygulayan, apaçık dayak atan, tecavüzeden milletvekilleri olması endişe verici.Bunu bile bile, kürsüde kadın haklarısöylemi de siyasi ikiyüzlülüktür. Kadınörgütleri neden sessiz? Mahalle ayrımcılığımı?