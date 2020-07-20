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AK Partili vekiller sessizliğe isyan etti

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
EVRİN GÜVENDİK
Giriş Tarihi: 20.7.2020 ABONE OL
AK Partili vekiller sessizliğe isyan etti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Burada bize düşen Meclis'te yapmamız gerekeni en hızlı şekilde yapmak, dokunulmazlığını kaldırıp yargılanmasını sağlamaktır. İsmi geçen şahıs partisinden istifa etti ama bu tek başına onu kurtarmıyor. HDP'li kadın milletvekilleri bu sürede sessizliklerini koruyor, hiç seslerini çıkarmadan Meclis'te parmaklarını sallamaya devam ediyorlar. Hassasiyetleri her iki olay kamuoyuna yansıdıktan sonra ortaya çıktı. Fezleke gelene kadar tek adım atmamışlar.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kadın hakları diye en çok bağıran samimiyetsizler bir kez daha gösterdi ki; dağdaki de aynı şehirdeki de!! (...) Demirtaş'ın eşine (haklı olarak) sahip çıkanlar, HDP milletvekili tarafından tecavüze uğrayan kadına da sahip çıksınlar! 'Partisi zarar görmesin diye' istifa etmişmiş... Tecavüz yok! Kadın hakkı/mağduriyeti yok! Lanet olsun samimiyetsizliğinize, ikiyüzlülüğünüze!!!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Milletin Meclis'ine seçilmiş kişinin onur ve ahlaka aykırı bu davranışı kabul edilemez. Bu kişinin Meclis çatısı altında olmaması gerekiyor. Burada esas önemli olan HDP'nin bu aylarca olayı gizlemiş olması. HDP'liler kadın hakları diye bağırır, çağırır ama iş gerçeğe gelince iki yüzlü davranırlar. Bundan sonra kadın hakları diye nara atmasınlar.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal: İki yıla aşkın süredir olay saklanıyor. HDP'li iki kadın milletvekili olayı saklaması için kadına telkinde bulunuyor, tehdit ediyor.Tecavüz yetmiyor gibi bir de örtbas etmeye çalışıyorlar. Bunlar kadın ve şiddet dendiğinde kıyameti koparan isimler. Zaten kızların dağa kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını biliyoruz. Meclis'te bu kişiyle görev yapmak istemiyoruz.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: HDP'nin kadın vekillerinden açıklama geldi mi? Hani şu her fırsatta kürsüye çıkıp, parmak sallayarak, agresif ve üstenci üslupla güya kadın hakları savunuculuğu yapanlar. İddialar doğrusu ise TBMM'de kadına şiddet uygulayan, apaçık dayak atan, tecavüz eden milletvekilleri olması endişe verici. Bunu bile bile, kürsüde kadın hakları söylemi de siyasi ikiyüzlülüktür. Kadın örgütleri neden sessiz? Mahalle ayrımcılığı mı?

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AK Partili vekiller sessizliğe isyan etti
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