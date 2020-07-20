Elbet biz de kavuşacağız

Diyarbakırannelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 321. gününe girdi. Yedi yıl önce 21 yaşındayken dağa kaçırılan kız kardeşi Esra için Hatay'ın merkez Antakya ilçesinden gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Ali Özkan kardeşini almadan eylemini sonlandırmayacağını söyledi. Özkan "Diğer anne ve babalar gibi çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumuz için buradayız. Amacımız çocuğumuzun anne ve babasına dönmesi tek isteğimiz tek dileğimiz bu acının bir an önce son bulması. İnşallah bu güzel eylem amacına ulaşacak. Geldiğim gün 15. aile çocuğuna kavuştu. İnşallah diğer anne ve babalarda kavuşacak. Biz de kavuşacağız" dedi.