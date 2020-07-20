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En yüksek vaka olan iller arasında... O ilimizde maske kurallarına uyulmuyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, en yüksek vaka görülen illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, olduğunu açıklamıştı. O illerden Diyarbakır'da maske kuralına riayet edilmediği görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 17:46 ABONE OL
En yüksek vaka olan iller arasında... O ilimizde maske kurallarına uyulmuyor...

Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu Diyarbakır'da vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar kentin tarihi yerlerinden olan sur diplerinde serinlemeyi tercih etti. Korona virüs vakalarının her geçen gün arttığı ve maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte vatandaşların çoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, en yüksek vaka görülen illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır olduğunu açıklamıştı.

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En yüksek vaka olan iller arasında... O ilimizde maske kurallarına uyulmuyor...
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