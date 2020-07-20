PKK’nın kaçırdığı kızı için HDP’den şikâyetçi oldu

Laçin, HDP yöneticileri hakkında, "evladının kaçırılmasına aracılık ettikleri" iddiasıyla şikayetçi oldu. Kızını daha önce HDP binasında yakaladığını söyleyen Laçin, "Benim yüreğim yanıyor, HDP kılıf uyduruyor. Kızımı HDP'nin binasında yakaladım, bu delil değil mi? 10 yaşındaki çocukların HDP binasında ne işi var?" dedi. Avukat Esra Garagon Etlik ise "Gamze'nin ilk başta partiyle bir ilişkisi daha sonradan da dağa katılması söz konusu. Dolayısıyla o dönemdeki HDP yöneticilerinin tespit edilip cezalandırılmasını istedik" diye konuştu. Baba Laçin, HDP İzmir il binası önünde şubattan bu yana evlat nöbeti tutuyor.