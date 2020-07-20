SON DAKİKA: 20 Temmuz Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı nedir? Türkiye güncel corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı!

Son dakika haberleri... Türkiye, corona virüsü salgını karşısında etkin bir mücadele koymasının pozitif sonuçlarını almaya devam ediyor. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak aktarılıyor. Bu doğrultuda, 20 Temmuz Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 20 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında henüz açıklama yapmadı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna birazdan duyuracak.

Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 20 Temmuz Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.