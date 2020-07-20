Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "yıldırım-2 cilo operasyonu" başlatıldı

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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca 'de "yıldırım-2 cilo operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre ’de “Yıldırım-2 Cilo” operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 106 personel görev alıyor. Şu ana kadar Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:47 Son Güncelleme: 20.7.2020 10:04 ABONE OL
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca 'de "YILDIRIM-2 CİLO" Operasyonu başlatıldı.

PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı

Operasyonda İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı

'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir.

PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
PKK'ya ağır darbe vuracak 1Yıldırım-2 Cilo operasyonu başladı
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Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "yıldırım-2 cilo operasyonu" başlatıldı
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