Son dakika: Libya'da kritik Libya zirvesi! Görüşme başladı...

BAŞKAN ERDOĞAN, 'MEŞRU HÜKÜMETİN ARKASINDA DURANLAR İLE DARBECİ HAFTERİ DESTEKLEYENLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacağını ve Libya'da da meşru hükümete desteğini sürdüreceğini söylemişti. Erdoğan, Cuma çıkışında yöneltilen Libya sorusuna, "Libya'da darbeci Hafter'i destekleyenler ile meşru Serrac yönetimini destekleyenlerin mücadelesi sürüyor" şeklinde yanıt vermişti.

Erdoğan, BM'nin desteği ile Libya'da yeni bir anlaşma yapılacağını da ifade etmişti.