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‘Anlaşma iki eşit devletle mümkün

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
‘Anlaşma iki eşit devletle mümkün
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Başbakan Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, "46 yıl sonra hayatlarını kaybeden, şehit düşenlere rahmet diliyorum. Hem Mücahitlerimize hem Mehmetçiklerimizin mekânları cennet olsun" dedi. Kıbrıs'ta bundan sonra anlaşma şekli ne olursa olsun, Türkiye'nin garantörlük haklarının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, "Artık federal temelde değil, iki eşit devlet temelinde bir anlaşmanın Kıbrıs'ın gerçeklerine göre, kalıcı ve sürdürülebilir olabileceğini vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi. AA
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‘Anlaşma iki eşit devletle mümkün
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