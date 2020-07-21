Ayasofya’ya ördekbaşı yeşili yerli yün halı

Ayasofya'da ilk cuma namazı için geri sayım başlarken gözler tarihi yapının halılarına çevrildi. Ayasofya Camisi'nin halılarını dokuyan Manisa'nın Demirci ilçesinin 108 senelik firması Özkul Halı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Özkul, SABAH'a konuştu. Özkul, "Yünlerin ilk olarak Yeni Zelanda'dan getirilmesi teklif edildi ama Cumhurbaşkanımız buna karşı çıkarak, 'Ayasofya Camisi'nin halıları yüzde 100 yerli yünden üretilecek' şartını koştu. Süper kalite yüzde 100 yünden üretildi. Halının üzerindeki desenler Osmanlı dönemi Rumi desenine ait. Bu halıda kullanılan boya alerji yapmayan reaktif özel bir boya. ayrıca halının tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatarıldı. Böylece renk değişimini engelledik" dedi. Tarihi mekâna asalet katması için ördekbaşı yeşili rengi tercih ettiklerini söyleyen Özkul, "Yeşil, İslam dünyası için de özel bir renk. Sütunlarında da koyu yeşil renk tonu hâkim. Ayasofya'da 4 bin metrekare halı alanı var. Şu anda 2 bin metrekaresine halı serilecek. 16 milimetre kalınlığında ve metrekarede 5 kilogram ağırlığı var. Mermerlerin zarar görmemesi için 2 kat özel bir keçekullandık" diye konuştu. Özkul, "Bize nasip olduğu için şükrediyoruz" dedi.