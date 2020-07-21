Bakan Koca açıkladı! Vatandaşlar o ilimize akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan yüzlerce vatandaş sabahın ilk saatlerinden itibaren Edirne'ye akın etti.



