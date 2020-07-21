Ordu milletvekili Cemal Enginyurt kaç yaşında ve nereli? MHP Milletvekili Cemal Enginyurt kimdir?

Az önce gelen son dakika bilgisine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sev edildi. MHP ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geçtiğimiz günlerde basına yansıyan açıklamalarından sonra oldukça konuşulmuş ve dikkat çekmişti. Peki, Milletvekili Cemal Enginyurt kimdir? MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…
1965 yılında Ordu'nun Dedeli köyünde doğan Türk gazeteci, siyasetçi ve MHP milletvekili Cemal Enginyurt siyaset hayatına ilk olarak 12 Eylül sonrası ülkü ocaklarındaki faaliyetleri ile başladı. Parti yöneticiliği, MYK üyeliği ve parti il başkanlığı gibi görevleri üstlendi…
Cemal Enginyurt , 9 Nisan 1965, Ordu, Türk gazeteci, siyasetçi ve eski milletvekili.
9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı. Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.
1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.
24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekilidir.