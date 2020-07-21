Ordu milletvekili Cemal Enginyurt kaç yaşında ve nereli? MHP Milletvekili Cemal Enginyurt kimdir?

Az önce gelen son dakika bilgisine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sev edildi. MHP ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geçtiğimiz günlerde basına yansıyan açıklamalarından sonra oldukça konuşulmuş ve dikkat çekmişti. Peki, Milletvekili Cemal Enginyurt kimdir? MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

MHP'Lİ MİLLETVEKİL CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

1965 yılında Ordu'nun Dedeli köyünde doğan Türk gazeteci, siyasetçi ve MHP milletvekili Cemal Enginyurt siyaset hayatına ilk olarak 12 Eylül sonrası ülkü ocaklarındaki faaliyetleri ile başladı. Parti yöneticiliği, MYK üyeliği ve parti il başkanlığı gibi görevleri üstlendi…