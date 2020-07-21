MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandolarımız, tespit ettikleri tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 450 adet biksi mühimmatı, 100 adet AK-47 mühimmatı ve 6 adet AK-47 şarjörü, 20 adet Svd Dragunov (Kanas) mühimmatı, 66 adet 200 milimetre dinamit kalıbı, 5 kilo C4 patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye, 50 adet mekanik fünye, 1 adet Svd Dragunov şarjörü, 3 adet hilti ve 3 adet hilti ucu, 5 adet gaz maskesi ve 6 adet gaz maskesi süzgeci, 3 adet pil bloğu ve 4 adet pil, 1 adet oksijen tüpü, 3 adet şemsiye, 1 adet LCD monitör, 1 adet inverter (UPS), 60 metre görüntü kablosu ele geçirildi."