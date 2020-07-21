Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar, yaptığı araştırmalarla 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar, yaptığı araştırmalarla 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar, yaptığı araştırmalarla 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar, yaptığı araştırmalarla 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?

Arhur Conan Doyle

Agatha Christie

Edgar Allan Poe

Ian Fleming