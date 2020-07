‘Sen domuz eti ye ben namaza giderim’

CHP'de Ayasofya Camisi tartışması yaşanıyor. 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile Ayasofya Camisi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararı, toplumun her kesiminden olumlu karşılık buldu. Ayasofya kararı eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye de soruldu. İnce, katıldığı bir televizyon programında "Ayasofya'ya namaza gidecek misiniz?" sorusuna "O gün protokol olmaz ama, özel birgün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim" karşılığını verdi. İnce'nin bu sözlerinin ardından CHP'de tartışma başladı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Muharrem Bey herkesin yerine gider" şeklindeki sözlerine İnce çok öfkelendi. İddiaya göre; İnce sosyal medya hesabından "Sen domuz eti yemeye devam et. Biz Ayasofya'da namaza gideriz" şeklinde paylaşımda bulunmayı düşündü. Ancak son anda partinin üst düzey yöneticileri tarafından engellendi. Daha sonra yaptığı paylaşımda ise İnce "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir" açıklamasından bulundu. Kaftancıoğlu'nun açıklamasına genel merkez ve örgütler de öfkelendi. İnce'nin son anda önlenen paylaşımı kulisleri hareketlendirdi.Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ayasofya'da kılınacak ilk cuma namazına davet etti. Ancak Kılıçdaroğlu, "Cumartesi ve pazar günleri parti kurultayı var" bahanesiyle Erbaş'ın bu davetini geri çekirdi. İnce ise davete olumlu yanıt vererek, katılacağını bildirdi. SABAH