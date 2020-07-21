Son dakika: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yıldırım-2 Cilo Operasyonu sürüyor.