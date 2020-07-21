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Son dakika: "Yıldırım-2 "nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü 'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hem yurt içi hem de yurt dışında devam ediyor. Son olarak yurt içinde Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-2 'nda silah, patlayıcı, roketatar sevk fişekleri ve mühimmat bulundu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.7.2020 12:43 Son Güncelleme: 21.7.2020 12:50 ABONE OL
Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ederken bir operasyon da Hakkari'de gerçekleştirildi.

Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü 'ya yönelik başlatılan Yıldırım-2 'nda silah, patlayıcı, roketatar sevk fişekleri ve mühimmat bulundu.

Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Yıldırım-2 sürüyor.

Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi kırsalında sığınak tespit edildi.

Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 1296 mühimmat, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, jeneratör, kütüklük ve telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Son dakika: Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bölgede operasyon devam ediyor.

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Son dakika: "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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