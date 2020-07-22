FETÖ'nün sözde "Türkiye eğitim danışmanı" ve kadın sorumlusu eşinin darbe trafiği!

İDDİANAMEDE ÖNEMLİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mesut Yıldırım'ın FETÖ'nün sözde Türkiye eğitim danışmanı olduğu ve örgütün haberleşme ağı olan ByLock kullandığının tespit edildiği anlatıldı.

SAHTE KİMLİKLE...

Sanık Yıldırım'ın hücre evinde 27 Ağustos 2019 sahte kimlikle yakalandığı belirtilen iddianamede, sanığın 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün önce yurt dışına çıkıp, darbe girişiminden bir gün önce tekrar ülkeye döndüğü vurgulandı.

FETÖ'nün sözde "Türkiye Eğitim Danışmanı" olan sanığın tüm ülke çapında örgüt tarafından yürütülen her türlü öğrenci faaliyetinden, öğrenci evlerinden, yurtlardan, dershanelerden, özel öğretim kurumlarından sorumlu olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, bu örgütün bel kemiğinin öğrenci evleri/dershaneler/özel okullar olduğu, küçük yaşlarda bu birimlerde yetiştirilen, örgüt propagandası ile beyinleri yıkanan çocukların/gençlerin ilerleyen aşamalarda devletin değişik birimlerine yerleştirildiği ve hatta mahrem yapılanmalar içerisinde yer aldıkları düşünüldüğünde, şüphelinin üstlendiği görevin öneminin görüldüğü kaydedildi.

ÖRGÜT ELEBAŞININ TALİMATLATINI UYGULADILAR

İddianamede, sanık Mesut Yıldırım'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına 17-25 Aralık sürecinden sonraki günlerde Bank Asya'ya hesap açılması veya mevcut hesapların arttırılması talimatı üzerine Bank Asya hesabındaki para miktarını kademeli şekilde arttırdığı, bunu yapabilmek için mali anlamda zarar etmek pahasına başka bir bankadan kredi çekip bu bankaya yatırdığı, bu nedenle örgüt elebaşından gelen talimatlara uyduğu aktarıldı.

Sanık Mesut Yıldırım'ın Bylock yazışmalarının yer aldığı iddianamede, 2016 yılı başlarında halen örgüt adına yoğun şekilde faaliyet gösterdiği, farklı illerdeki örgüt üyelerine çeşitli talimatlar ilettiği, sürekli dikkatli davranmaları konusunda uyardığı, toplantıları organize ettiği, örgüt yapılanması içerisindeki aksaklıkları gidermeye çalıştığı, FETÖ elebaşı Gülen'den "büyüğümüz" olarak bahsettiği, bu kişiden doğrudan talimat aldığı ve alt birimlere ilettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, Mesut Yıldırım'ın eşi olan ve sahte kimlikte birlikte aynı evde yakalanan sanık Gülseren Yıldırım'ın da Bylock kullanıcısı olduğu, bu programda ''Nurefşan Yıldırım'' adını kullandığı, örgütün Anadolu Yakası'ndaki kadınlardan sorumlu olduğu anlatıldı.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanıklar Mesut ve Gülseren Yıldırım'ın ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından 18'er yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 19'u muvazzaf 25 astsubay için gözaltı kararı