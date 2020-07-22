HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan, HDP Batman il binasından çıkarken dün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, görevinden uzaklaştırılan Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Batman'da terör soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta gözaltına alınan, HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış, Demir, hakkında devam eden adli işlem süreç göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018'de terör örgütü PKK/KCK adına yurt içinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanmasına yönelik Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasındaki aramada ele geçirilen fiziki ve dijital dokümanlarda inceleme yapılmıştı.





Söz konusu örgütsel dokümanlarda adı geçen ve DTK'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları belirlenen, İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 45 kişi yakalanmıştı.





Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, eski Silvan Belediye Başkanı Toprak'ın da bulunduğu 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in de bulunduğu 19 firarinin yakalanması için çalışma başlatılmış, Demir dün HDP Batman il binasından çıkarken gözaltına alınmıştı.

Firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.