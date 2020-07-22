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İmamoğlu içki açma ücretini kasasından ödetti! Buşon parası: 3 bin 115 lira

’li , Yalısı’nda verdiği yemekte buşon parasını kasasına ödettiği ortaya çıktı. İçki açma parası olduğu belirtilen buşon parasının 3 bin 115 lira olduğu belirtildi. İBB M. , “İçki şişesini açma parası 3 bin 115 lira. Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından ödeniyor. İsrafsa israf bu işte” dedi.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 00:14 Son Güncelleme: 23.7.2020 00:51 ABONE OL
İmamoğlu içki açma ücretini İBB kasasından ödetti! Buşon parası: 3 bin 115 lira

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Sait Halim Paşa Yalısı'nda verdiği yemekte buşon parasını İBB kasasına ödettiği ortaya çıktı. Buşon parasının 3 bin 115 lira olduğu belirlendi. İBB Meclisi'nde bu konuyu da gündeme getiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Bizim kültürümüzde buşon yok" diyerek tepki gösterdi.

İMAMOĞLU İÇKİ AÇMA PARASI OLARAK 3 BİN 115 LİRA

Göksu şunları söyledi: "Sait Halim Paşada yemek yeniyor. 3 bin 115 TL buşon parası ödeniyor. Buşon. Bilmiyorsunuz değil mi? Bizim kültürde yok o iş. Buşon parası şuymuş arkadaşlar. Türkçesini söyleyeyim herkes anlasın, içki şişesini açma parası. Hafız arkadaş duyrulur! 3 bin 115 lira Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödeniyor. İsrafsa israf bu işte."

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İmamoğlu içki açma ücretini İBB kasasından ödetti! Buşon parası: 3 bin 115 lira
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