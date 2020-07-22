Son dakika haberi: İşte tüm detaylarıyla sosyal medya düzenlemesi

TEMSİLCİ ZORUNLU OLACAK

-Düzenleme özetle hangi değişiklikleri kapsıyor?

Temsilci bulundurma zorunluluğu: Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına ilave sorumluluklar getiriliyor. Sosyal medya mecralarının Türkiye'de temsilci bulundurmaması büyük problemleri ve ihlalleri beraberinde getiriyordu. Teklifle birlikte sosyal ağlar diledikleri taktirde tüzel kişilik kurup Türkiye'de temsilci bulundurabilecekler. Bu durum suçların tespiti ve önüne geçilmesi adına çok önemli bir adımdır.

KAPAMA OLMAYACAK BANT ARALIĞI DARALTILACAK

-Sosyal ağlar kapanmayacak ama bant genişliği daraltılacak: Sosyal ağlar temsilci bulundurma yükümlülüğü yerine getirmezse 5 aşamalı yaptırım süreci var. Birinci aşama 10 milyon lira para cezası ve 30 günlük bekleme süresi olacak. Yerine gelmezse 2. aşamada 30 milyon para cezası verilecek. Üçüncü aşamaya geldiğimizde 3 aylık reklam vermeme cezası verilecek. Bu da yerine getirilmezse yüzde 50 bant daralma hususunda hâkimlik kararı uygulanacak. Sonrasında ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Beşinci safhada ise, sosyal medya mecrasının niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılması hususunda hakim karar verecek.Bant daralma kararı verilirse erişim sağlayıcılar da 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacakladır.