Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın skandal Ayasofya sözlerine AK Parti'den sert yanıt...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun Ayasofya sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Yunan siyasetçinin fanatizm ile hareket ettiğini söyledi, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÇELİK'TEN YUNAN CUMHURBAŞKANI'NA SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımlarında yer alan ifadeler şöyle:

Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

Avrupa'da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı'nın, Ayasofya'yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir.



Yunan Cumhurbalkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkması ise trajedidir. Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir.

Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan'ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Barış Harekatı'nın yıldönümünde ortaya çıkıp "Türk Barbarlığı" iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

Sizin utanmadan Türk barbarlığı dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir.

Sizin Libya'daki toplu mezarların faillerini destekleyen politikanız yeni katliamlara sebep oldu. Türk barbarlığı dediğiniz şey mazlum halkların gözünde "beklenen Türk geldi" diye sevinçle karşılanıyor.

Siz Libya'da toplu mezarların faillerine destek verirken, Cumhurbaşkanımız meşru hükümete ve tüm Libya halkına destek veriyor. "Beklenen Türk," Libya'daki mazlumları toplu mezarlara girmekten korudu.

Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun önceki görev döneminde firari darbeci FETÖ'cülere sahip çıkarak Türkiye'ye karşı hukuk dışı ve düşmanca yaklaşımını açık etmiş bir isim olduğunu biliyoruz... Teröristlere destek veren bir ismin Türkiye'ye yönelttiği suçlamalar fanatizmin sonucudur.

Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir.

Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir.

YUNAN CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Yunanistan Cumhurbaşkanı açıklamasında şu skandal sözlerle Türkiye'yi hedef almıştı

Doğu Akdeniz bölgesinde kendini gösteren benzersiz bir tırmanış ve genişleyen bir Türk saldırganlığıyla karşı karşıyayız. Ayasofya'yı camiye dönüştürdüler. Bu durum, sadece Helenizm'e değil, aynı zamanda Hristiyanlığa ve dünya kültürel mirasına yapılan bir harekettir. Bu, Türkiye'yi laik devlet değerlerinden ve hoşgörü ilkelerinden de uzaklaştıran bir karar.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı da diline dolayan Yunan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

Türk istilasını ve barbarlığını unutmayacağız