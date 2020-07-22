Süryanilerden tecavüzcü HDP’li vekile tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz

Süryani Demokratik Birliği Başkanı Samiran İshak, bin kadına zorla tecavüz ettiği ortaya çıkan ve HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin açıklama yaptı. Birlik açıklamasında Tuma'nın Süryani olduğuna yer vererek, "Tuma unsurunun Süryani olması, onun Süryani temsilcisi olduğu anlamına gelmemektedir. Tuma Çelik son seçimlerde HDP tarafından aday seçildi ve HDP oylarıyla TBMM'ye girdi. Herkes bilir ki Süryaniler, Mardin'de bir milletvekili çıkaracak nüfus potansiyeline sahip değildir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Tuma Çelik, kadın hayatını ve onurunu hiçe sayarak insanlık dışı bir harekette bulunmuştur. Bu doğrultuda, Tuma unsurunun insanlığa karşı yapmış olduğu suçu şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Söz konusu mağdur kadına karşı işlediği suçtan dolayı da ilgili makamları göreve çağırıyoruz." Tuma Çelik'in tecavüz skandalı, kamuoyunda infiale yol açarken, HDP'li kadın milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda pişkin tavırlar sergiledi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li kadın vekillere tecavüz skandalıyla ilgili "Siz bunun sessiz ortaklarısınız" dedi. Zengin, HDP'yi samimiyete ve öz denetime davet etti. Çelik'in tecavüzüne uğrayan D.K'nın daha önce HDP'li kadın milletvekillerinden yardım istediği ortaya çıkmıştı. Öte yandan eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından darp edilen Ebru Işık'a mahkeme kararıyla koruma tahsis edildi.