Yargıda ikinci reform

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda ikinci yargı paketi olarak adlandırılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre; duruşmaların bir kısmı ya da tamamı gizli yapılabilecek. Bu düzenleme ile davaların gereksiz yere uzaması önlenecek. Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek. Aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı verilen taraf, istinaf mahkemesine başvurabilecek.