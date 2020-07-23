Ayasofya Camisi ezelden bizimsin

Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya Camisi yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılıyor. Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 1500 civarında kişinin yer alması bekleniyor.Hazırlıklar kapsamında Ayasofya Meydanı'nda Hürrem Sultan Hamamı'nın bulunduğu kısma, töreni takip edecek yerli ve yabancı gazeteciler için platform kuruldu. Çok sayıda güvenlik görevlisi de bariyerlerle kapatılan meydanda güvenlik önlemi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz ve müziği Yücel Arzen'e ait "Ayasofya" adlı klibi paylaştı.Başkan Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaştığı klip, Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, klibi sosyal medya hesabından "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleri ile paylaştı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, ardından açıklama yaptı. Erbaş, sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme yapıldığını yarın için 700-1000 arasında kişinin bu kurallara göre namaz kılmasını beklediklerini söyledi. Camide çalışmaların devam ettiğini belirten Erbaş, "Diğer freskler, resimlerde şu an perdeleniyor. Teknolojik imkânlardan faydalanılarak bu sistem de kuruluyor. Çivi çakmadan, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.AYASOFYA'nın ibadete açılması nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı da özel bir kutlama programı düzenledi. 23-24-25 Temmuz arasında yapılacak "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" adlı program "İz Bırakan Ezgiler Ayasofya Özel" konserine sahne olacak. Bugün saat 21.00'da Üsküdar sahilinde yapılacak kutlama programında Grup Genç, Aykut Kuşkaya, Mustafa Demirci, Taner Yüncüoğlu, Eşref Ziya, Hasan Sağındık ve Hakan Aykut sahne alacak. 81 ilden gençlerin katılacağı etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katılacak.BUGÜN Üsküdar sahilinde düzenlenecek Ayasofya programında ilk kez "Ayasofya Marşı" da seslendirilecek. Söz ve bestesi Grup Genç solisti İzzet Okumuş'a ait "Şan Ayasofya" adlı eser için dün stüdyoya giren grup üyeleri, çok sayıda sanatçının yer alacağı organizasyonda sahne alarak Ayasofya marşını seslendirecek. SABAH