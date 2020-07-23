Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

Bir kadına tecavüz ettiği kamuoyuna yansıdıktan sonra HDP'den önce istifa eden sonra da ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yargılanmasının önünü açmak için TBMM ilk adımı attı. Karma Komisyon, Çelik için bir Hazırlık Komisyonu oluşturdu. Dün Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan komisyon, 3 AK Parti, 1 CHP, 1 de HDP'li üyeden oluştu. Komisyonun 1 ay içinde raporunu hazırlaması bekleniyor. Hazırlanacak rapor ardından Karma Komisyonda ele alınacak. Bu konuda son karar ise TBMM Genel Kurulu'nun olacak. Genel Kurul, gizli oyla yaptığı oylama sonrasında dokunulmazlığı kaldırırsa Çelik, yargı önünde hesap verecek. Mahkeme gerek görürse Çelik, tutuklu da yargılanabilecek. Meclis'in önümüzdeki hafta tatile girmesi beklenirken, dokunulmazlığın kaldırılmasının Ekim ayına sarkması bekleniyor. Meclis tatilden döner denmez ilk işlerinden biri Çelik'in dokunulmazlığını kaldırmak olacak.