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Kara Kuvvetleri’nde operasyonu

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Kara Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf, 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla kontörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin 19'unun aktif görevde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

4 ŞÜPHELI ARANIYOR
Şüphelilerden 1'inin ihraç, 4'ünün emekli, 1'inin ise istifa ettiği öğrenildi. Ankara merkezli operasyonda 13 ildeki zanlılardan 21'i İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. ANKARA
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Kara Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu
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