O belge de sahte çıktı

Bursa'da, Nilüfer ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçen yıl Hasanağa mahallesinde imara kapalı olan baraj havzasında bin 700 metrekarelik bir arsa satın alıp, tam 7 milyon lira harcayarak lüks bir villa yaptırdı. SABAH, skandalı kamuoyuna duyurunca, Turgay Erdem, villanın kendisine değil, Nilüfer Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Mümin Terzioğlu'na ait olduğunu öne sürdü. Erdem villanın imar barışından yararlanarak yapı kayıt belgesi aldığını da iddia etti.Terzioğlu, Başkan Erdem'in henüz eşinden boşanmadan nişanlandığı Zeynep Terzioğlu'nun kardeşi çıktı. Kaçak villa da geçen yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Erdem, basın toplantısında villanın yapı kayıt belgesi olduğunu iddia etmişti. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü villanın imar barışına girmediğini uydu fotoğraflarıyla belgeleyince alınan yapı kayıt belgesi de mercek altına alındı. Müdürlük görevlileri belgenin alınması için yalan beyanda bulunulduğunu ve yapı kayıt belgesinin sahte olduğunu ortaya çıkardı. Şehircilik İl Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. Villa sahibinin 3 yıl hapsi istendi.