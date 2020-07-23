Son dakika: CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'den flaş açıklama! CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner kimdir?

CHP'de kurultay hareketliliği başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacak CHP'li bir ismin adaylığı netleşti. CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner Cumhuriyet Halk Partisinin 37. Olağan Kurultayı CHP Genel Başkan adayı olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Cihaner'in adaylığını netleşmesinin ardından vatandaşlar İlhan Cihaner kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu başlık altında, İlhan Cihaner hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır...
CİHANER'DEN İLK AÇIKLAMA
Genel Başkanlık koltuğu için adaylığını açıklayan İlhan Cihaner şu açıklamaları yaptı:
Bu açıklamamda parti içi eleştirilerimi sınırlı tutacağım. Temel eleştirilerimiz partimizin potansiyelini yeterince verimli kullanmadığı yönündedir.
Kurultayın pandemi koşullarında düzenlenmesinin kurultayın verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde en büyük engel olduğunu düşünüyorum.
Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihi önemine uygun şekilde düzenlemektir. Delegelerimize lütfen kurultaya katılın çağrısı yapmak istiyorum.
Kurultayımız CHP geleneğini geleceğe taşımakla karşı karşıya. Geçmişe dönmek için değil geleceği kurmak için. Çocuk, kadın, yaşlı, engelli LGBT'li her inancın, her kimliğin bir arada yaşamasının ön koşulu olan laiklik için, özgürlüklerin koruyucusu bir adalet anlayışı için gelecek için bir CHP'ye ihtiyaç var. Liderin değil halkın partisine ihtiyacımız var.
MUHALİF KANADIN PM LİSTESİ HESABI
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, muhalifler tüm hesaplarını Parti Meclisi listesi için yapıyor. Buradaki gücü eline geçirmek isteyen muhalifler farklı planlar yapıyor. Parti içindeki sol kesim olarak bilinen ve 'Gelecek İçin Biz' ismini kullanan grubun Muharrem İnce ile hareket etmesi bekleniyor. Gelecek İçin Biz grubunun liderliğini İlhan Cihaner yapıyor. 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı olası bir yenilgi almamak için seçime girmediği kulis bilgileri arasında yer alıyor.
MUHALİF KESİM KURULTAY TARİHİNİ ERTELETMEK İSTİYOR
CHP'de kurultaya 2 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Muhalif kesimden kurultay tarihini erken bulanların sayısı hiç de az değil. Süreci mahkemeye taşıyanlar olsa da, seçimin bu cumartesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de savcı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet başsavcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, infaz hukuku, İstanbul protokolü ve istinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (Strasbourg) insan hakları üzerine, Hollanda'da ise istinaf mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.
2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde aday gösterilmedi.