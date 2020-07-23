Son dakika haberler: HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı konuştu: Elimizde yeterince delil var

'YARGILANMASI İÇİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ'

Tuma Çelik'in D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğuna dair çok sayıda delilin olduğunu belirten avukat Gürbüz, yargılama için dokunulmazlığın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Gürbüz, "Kendisi kuvvetli suç şüphesi olduğu için neredeyse bir suç hali mevcut, ağır ceza alacağı mutlak bir dosya. Bu nedenle dokunmazlığının derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Kamuoyundan da destek bekliyoruz. Çok ağır bir suç. Ne yazık birçok alanda, birçok konuda hak savunucularının, fail ve mağdurun kimliğine bakmaksızın ses verildiği durumlar olmasına rağmen bu dosyada aynı desteği göremedik. Halkımızdan ve halk savunucularından basın mensuplarından, siyasetçilerden, sanatçılardan her kesimden destek bekliyoruz. Çünkü bu emsal bir dosya, müvekkilimin tek başına çıktığı bu mücadelede, bundan sonra arkasında milyonlar olmasını istiyoruz. Kadın hakları ve insan hakları konusunda bu dosya bir meşaledir. Mağdur ve failin kimliği ne olursa olsun herkesin cezasız kalmayacağını bilmesini istiyoruz. Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunmazlığının kaldırılmasıyla elimizde yeteri kadar delil, tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" diye konuştu.