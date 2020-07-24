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Ayasofya Baş İmamı Boynukalın SABAH.com.tr'ye konuştu: Başkanı aradı, gurur duydum...

Başkanı Erbaş önceki gün 'ne Prof. Dr. ’ın baş imam olarak atandığını açıklamıştı. Bugün gerçekleşen ilk Cuma namazı sonrasında Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın SABAH.com.tr'ye konuştu. Prof. Dr. Boynukalın "her ilahiyatçının, her din görevlisinin isteyeceği bir görev bize tevdi edildi. Onur ve gurur duydum" dedi. İşte Boynukalın'ın ilk Cuma sonrası yaptığı ilk açıklamalar...

İSA TATLICAN İSA TATLICAN
Giriş Tarihi: 24.7.2020 15:15 Son Güncelleme: 24.7.2020 15:21 ABONE OL
Ayasofya Baş İmamı Boynukalın SABAH.com.tr'ye konuştu: Diyanet İşleri Başkanı aradı, gurur duydum...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görev yapacak imam hatiplerin isimlerini açıklamış ve baş imam olarak da Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ismi öne çıkmıştı. Boynukalın'ın yanısıra Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Cami imam hatipleri oldular.

BOYNUKALIN SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU

Ayasofyai-Kerim Camii Baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın bu kutlu günde SABAH.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan'a konuştu. Duygularını ve görevin kendisine tebliğ edilişiyle ilgili bilgileri paylaşan Boynukalın "Onur ve gurur duydum" dedi.

İşte Boynukalın'ın SABAH.com.tr'ye yaptığı açıklamalar;

BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYDUM

"Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdi gibi hayatım boyunca Ayasofya benim de içimde bir ukteydi. Her ilahiyatçı gibi ben de burada görev almayı çok isterdim. Görevin şahsıma verileceğinden bir hafta önce haberim oldu. Çok gurur duydum. Bu görevin bana tebliğ edilmesinden bu tarihi mirasın emanetçisi olmaktan onur duydum. Haberi bana Diyanet İşleri Başkanımız bildirdi. Allah bu görevi layıkıyla yerine getirmemizi nasip etsin. Bu anlamlı eserde görev almak benim için gerçekten büyük onur."

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Ayasofya Baş İmamı Boynukalın SABAH.com.tr'ye konuştu: Diyanet İşleri Başkanı aradı, gurur duydum...
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