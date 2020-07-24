İmamoğlu, organizasyonu kurulmamış şirkete vermiş

CHP'Lİ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödetmesine yönelik skandal büyüyor. İmamoğlu'nun kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği ortaya çıktı. Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun kurulmamış şirkete organizasyon işini vermesi, şirketin organizasyondan beş gün sonra kurulmasını dikkat çekiyor.