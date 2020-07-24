Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kaynak Holding’in yöneticilerine sohbet düzenleyen FETÖ’cüye hapis cezası!

Kaynak Holding’in yöneticilerine sohbet düzenleyen ’cüye hapis cezası!

’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası CİMER’e ve polis imdat hattına yapılan ihbarlarda ifşa olunan örgüt üyelerine bir yenisi daha eklendi. FETÖ’nün finansman ayağı olan üst düzey yöneticilerine sohbetler düzenleyen FETÖ üyesi ifşa oldu. gözaltına alınırken abisinin kimliğiyle yakalanan Cem A., yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde 11 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 24.7.2020 11:27 Son Güncelleme: 24.7.2020 11:30 ABONE OL
Kaynak Holding’in yöneticilerine sohbet düzenleyen FETÖ’cüye hapis cezası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Kaynak Holding üst düzey yöneticilerine sohbet düzenleyen FETÖ üyesi Cem A., hakkında bir ihbar yapıldı. CİMER'e yapılan ihbarda FETÖ'nün finansman ayağı olan Kaynak Holdingin yöneticilerine Cem A.'nın sohbetler düzenlediği bildirildiği. İhbarın ardından başlatılan soruşturmada Cem A.'nın Bylock kullanıcısı olduğu, FETÖ'ye ait iş yerlerinde SGK kaydının bulunduğu ve Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya hesabında artışların gerçekleştiği tespit edildi.

KAYNAK HOLDİNG YÖNETİCİLERİNE SOHBET..

Hakkında yakalamam kararı çıkarılan Cem A., 4 Mart 2019 günü polis ekipleri tarafından durduruldu. Abisi Ceyhun A.'nın ehliyetini ibraz ederek kimlik kontrolünden geçmek isteyen firari FETÖ'cü emniyet güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı. Ehliyetin sahte olduğu emniyet güçlerince fark edilince hakkında yakalama kararı bulunan Cem A.'nın gerçek kimliği tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonunda hakkında Kaynak Holdingin yöneticilerine sohbetler düzenlediği gerekçesiyle silahlı terör örgütü üyeliğinden ve oluşturduğu sahte kimlik belgesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldı.

11 YIL 3 AY HAPİS

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Cem A. hakkında geçtiğimiz günlerde karar verildi. Mahkeme başkanı Murta Ertem ve heyeti Cem A.'ya üyelik suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Ankara' FETÖ operasyonu! 21 kişiye yakalama kararı

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaynak Holding’in yöneticilerine sohbet düzenleyen FETÖ’cüye hapis cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA