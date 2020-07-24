Kurultay koşulları demokratik değil

CHP hafta sonu yapılacak 37. olağan büyük kurultaya hazırlanıyor. Bilkent Odeon'da 'kovid19' nedeniyle yoğun tedbirler alınarak yapılacak olan kurultay öncesi, 'Gelecek İçin Biz' adıyla örgütlenen sol kanadın temsilcisi eski milletvekili ve PM üyesi İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Cihaner, pandemi koşullarında kurultayın yapılmasının yanlış olduğunu belirtirken parti yönetimine de eleştirilerde bulundu. Cihaner "Anti demokratik koşullarda kurultay yapıyoruz" dedi.Parti Meclisi üyesi ve Gelecek İçin Biz adıyla örgütlenen muhalifler arasında bulunan Cihaner parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Kurultayın pandemi şartlarında düzenlenmesinin verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde büyük engel oluşturduğunu ifade etti. Cihaner, "Liderin seçtiği PM'ye değil, üyelerin seçtiği PM'nin temsilcisi liderlere ihtiyacımız var. Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var" dedi. Cihaner, "Genel Başkanlık adaylığı için gerekli imzayı bulabilecek misiniz?" sorusuna "CHP Genel Başkanlığı'na adaylık için gerekli olan koşulları karşıladığımız için bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Ama daha 2 gün var ve daha güçlü bir hale getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" yanıtını verdi.Cihaner, tek adaylı il ve ilçe kongreleri yapılmasını ise "Sanıldığı gibi CHP'li delegeler birilerinin robotu, birilerinin sadece isimlerini yazdığı kararlarını da onlara özgülemiş kimseler değildir" sözleriyle eleştirdi. Cihaner, antidemokratik koşullarda bir kurultay yaptıklarını söyledi.CİHANER'İN yanı sıra dün onur üyesi Prof. Tolga Yarman da genel başkanlığa aday olduğunu açıklarken Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adayı sayısı eski milletvekili Aytuğ Atıcı ile birlikte 3 oldu. CHP kurultayında genel başkanlık yarışından çok Parti Meclisi için kıran kırana bir yarış bekleniyor.