Lokmalar döküldü, kurbanlar kesildi! Türkiye'nin dört bir yanında Ayasofya Camii coşkusu

Şırnak, Elazığ, Bingöl, Batman ve Diyarbakır'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra cuma namazıyla tekrar ibadete açılmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı, lokma dağıtıldı. Şırnak'taki Geylani Camisi önünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni okudu. Grup bildirinin okunması sırasında sık sık tekbir getirdi. Etkinliğe Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Bursa Şubesi 86 yıl sonra ibadet açılan Ayasofya Camii için Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası önünde yer alan Hacı Veli Cami'de Cuma namazının ardından lokma ikramında bulundu.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın minarelerinden ezan sesleri yeniden yankılanıyor. Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetidir. Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadet açılması tüm mazlumlara umut olmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen, dualarını eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizde bu vesile ile bugün burada cuma namazının ardından lokma ikramında bulunduk. Herkesin hayır duası ile maneviyatımız güçlü bir şekilde geleceğe daha güzel adımlar atacağız." dedi.
Sivas'ta bir dernek tarafından 86 yıl boyunca müze olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolasıyla şükür için 8 adet koyun kesti. Paşa cami önünde toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar, şükür duası edilmesinin ardından 8 adet koyunun kesimini dualar eşliğinde gerçekleştirdi.
ÖTE YANDAN DERNEK ÜYELERİ 'ZİNCİRLER KIRILDI, AYASOFYA AÇILDI' PANKARTI AÇTI.
Konuya ilişkin açıklama yapan dernek Başkanı Kasım Kılıç, Ayasofya ile ilgili Cumhurbaşkanının aldığı karardan dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Allah razı olsun, bağışçılarımız sayesinde 8 adet şükür için koyun kestik. 86 yıllık bir özlem bugün giderilmiş oldu. Tarihi çok önemli bir olaya şahitlik ettik. Bugün bu olayın ehemmiyetini, önemini tarih yazacaktır. Bugün itibari ile İstanbul'da Amerikan savaş gemisi Bizans bayrağı çekmiş. Buradan da yapılan önemli olayın ne kadar tarihi bir olay olduğunu reflekslerden de görebiliriz. Rabbim hayır kapılarını yeniden açsın. Ülkemize hayırlar getirsin inşallah" dedi.