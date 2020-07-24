Oruç Reis talimat bekliyor

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının akabinde Atina, yine izansız politikalarıyla ve uluslararası hukuktan uzak tezleriyle dünya kamuoyunu meşgul etti. Her daim Doğu Akdeniz konusunda Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek Türkiye aleyhine propaganda yapan Yunanistan, aynı yoldan gitmekte ısrar ediyor. SABAH'a açıklama yapan diplomatik kaynaklar, Atina'nın uluslararası hukuktan uzak politikalarına ilişkin "Türkiye duvarına çarptı ve Yunanistan'ın yolun burada bittiğini anlaması gerekecek" değerlendirmesini yaptı. İtalya ile imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşması sonrası uluslararası hukuk bakımından Türkiye'nin haklılığını dolaylı olarak teyit eden Yunanistan, adaların kıta sahanlığına yönelik iddialarıyla rasyonellikten ve uluslararası hukuktan uzaklaşıyor. Doğu Akdeniz'deki haklarından feragat etmemekte kararlı olan Türkiye, Yunanistan ile masaya oturma seçeneğini her zaman açık tutuyor. Türk diplomatik kaynakları, "Yunanistan'ın AB üyeliğini sonuna kadar istismar ederek; uluslararası hukuka aykırı, doğrudan akıllara zarar pozisyonlarını dayatma ısrarının, Türkiye duvarına çarptığını ve yolun burada bittiğini anlaması gerekecek" ifadelerini kullandı. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için Antalya Limanı açıklarında görev emrini bekliyor.