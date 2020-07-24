‘Tarihi başarılar ülkemizin gücünü ortaya koyuyor’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından üçüncü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) dün yapıldı. YAŞ üyeleri, toplantı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli şekilde Anıtkabir'i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başında yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı. Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı. Erdoğan'ın Aslanlı Yol'da yürürken bazı YAŞ üyeleriyle konuşması dikkat çekti. Erdoğan, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivende Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yer aldığı yazı önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şu ifadeleri kullandı: "Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak 2020 toplantısı vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyetini 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır. Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatı alinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."Yaşar Kadıoğlu, yıllarca TSK'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele etti, FETÖ'nün kumpaslarına maruz kaldı. Ağustos 2015'te emekli olup özel bir hava yolu şirketinde uçmaya başladı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na döndü. 2018'de tuğgeneral olan Kadıoğlu, tümgeneralliğe yükseldi.15 Temmuz darbe girişimi günü vücuduna 7 kurşun isabet etmesi sonucu gazi olan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala, 2017'de tuğgeneral olmuştu. Tümgeneralliğe terfi eden Ala, Devlet Övünç Madalyası ile ödüllendirilmişti. 15 Temmuz'da İzmir Foça'daki Deveboynu Askeri Tesisleri'nde Amfibi Deniz Tugay Komutanlığı'ndaki darbeci askerler tarafından derdest edilen tümamiral Aydın Şirin de koramiral oldu.Kurmay Albay İdris Acartürk, 'gizli askeri belgeleri ele geçirmek', 'askeri casusluk' gibi suçlamalarla 7 Temmuz 2012'de tutuklandı. Acartürk, 20 ay tutuklu kaldı. Acartürk, beraatının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geri döndü. 2016'daki askeri şurada Tuğgeneralliğe terfi etti. Acartürk, dün ise tümgeneralliğe terfi etti.2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da emekliye sevk edildi. 2013-2017 yılları arasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Aksakallı, 15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında koruma astsubayı şehit Ömer Halisdemir'e darbeci Semih Terzi'yi vurma emri vermişti. 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yöneten Temel, 2018'de bu görevden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmıştı.