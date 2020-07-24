TSK’da komuta kademesi değişmedi

Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YAŞ toplantısı gerçekleştirildi. YAŞ toplantısı yaklaşık 45 dakika sürdü. Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan YAŞ kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal 'dan oluşan TSK'nın komuta kademesi değişmedi.30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üstrütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. TSK'da halen 226 olan general ve amiral sayısı 247 olacak.Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak, orgeneralliğe, Donanma Komutanı olan Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da oramiralliğe yükseldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Veli Tarakçı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Aydın Şirin Koramiralliğe terfi eden isimler oldu.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı Tümgeneralliğ; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman Tümgeneralliğ terfi ettirildi.