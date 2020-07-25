Ayasofya davasını kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için yıllardır yargı mücadelesi veren Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, caminin yeniden ibadete açılmasının sevincini yaşıyor. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde açtığı davayı kazanan Kandemir, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açtı. Bursa'dan torunuyla gelerek Ayasofya'ya gelen Kandemir, "İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açmıştım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Bugüne kadar 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve bu ideali gerçekleştirdik" dedi.