Son dakika: Ayasofya için halk ne düşünüyor? Dikkat çeken yanıtlar...

Ayasofya Camisi 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatılarak müzeye dönüştürüldü. 86 yıldır İslam aleminin kalbinde yara olan Ayasofya, Danıştay'ın kararı kaldırması ile ibadete açıldı. Hazırlıklar 2 hafta sürdü, dün ilk kez Cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra ilk Cuma namazını kıldırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kur'an-ı Kerim okudu. Ayasofya Camisi'ne 81 ilden akın yaşandı. Önlemler ile içeri alınan vatandaşların büyük kısmı dışarıda kaldı, ancak buna rağmen 350 bin kişi ilk namazda Ayasofya'daydı. Dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya'daki gelişmeleri vatandaşlar da gün boyu takip etti. Peki, vatandaşlar Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında neler düşünüyor? 'Bi Başka' isimli Youtube kanalı bu sorunun yanıtını sıcağı sıcağına vatandaşlara sordu. İşte birbirinden çarpıcı yanıtlar...

BÜYÜK KISIM DESTEK VERDİ

Mikrofon uzatılan isimlerin neredeyse tamamı, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının doğru bir karar olduğunu söylüyor. Ayasofya Camisi'nde ilk namazın kılınmasının ve müze statüsünün kaldırılmasının güzel bir gelişme olduğunu belirtenlerin sayısı oldukça fazla.

Bazı vatandaşlar ise konuya olumlu ya da olumsuz olarak bir değerlendirmeleri olmadığını, kararsızlık yaşadıklarını belirtiyor.

İşte vatandaşlarımızın Ayasofya hakkındaki düşünceleri...