Son dakika: Başkan Erdoğan, 'Bu bizim Mete' diyerek selamlamıştı! Yaş'ta dikkat çeken detay

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yerini korurken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan Hava Pilot Albay Mete Kuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaveri Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha tuğgeneralliğe terfi eden iki isim olarak dikkat çekti.