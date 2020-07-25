Son dakika: Başkan Erdoğan en yakın rakibine 3.5 kat fark attı! Çok çarpıcı anket sonuçları...

Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, araştırma şirketi AREDA Survey'in yaptığı seçim anketi vatandaşların CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Ayasofya camiinin 86 yıl sonra ibadete açıldığı dün (24 Temmuz) yapılan ve 2 bin 445 kişinin katıldığı ankette katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.