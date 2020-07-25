Son dakika: CHP'de kurultay öncesi gerginlik! Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na resti çekti...

PM'YE ÜÇ İSİM YAZDIRDILAR

Divan Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan istediği karşılığı bulamayan Kaftancıoğlu'nun, PM listesine isim yazdırmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiği öğrenildi. Hem İmamoğlu hem de Kaftancıoğlu'nun ortak kararıyla Gökhan Zeybek, Zeynel Emre ve Özgür Karabat'ın Kılıçdaroğlu'nun PM anahtar listesine yazılacak.

SALONA 'RAP'LE GİRECEK

CHP'nin Bilkent Odeon'da yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi yapılırken, ikinci gün 1356 delege partinin yeni vitrinini belirlemek için 44 sandıkta oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salona, kurultay için hazırlanan rap tarzındaki bir şarkıyla giriş yapacak.