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Son dakika: 'de kurultay öncesi gerginlik! Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na resti çekti...

Son dakika: 'de 37.Olağan Kurultay bugün gerçekleşecek. Kurultay öncesi CHP hareketlendi. Muhalifler, baskın kurultaya tepki gösterirken, PM listesi için farklı planları devreye aldı. Öte yandan divan başkanı seçiminde de gerginlik yaşandı. Kulis bilgilerine göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'na resti çekti.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 09:39 Son Güncelleme: 25.7.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika: CHP'de kurultay öncesi gerginlik! Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na resti çekti...

'de bugün başlayacak olağan kurultay öncesi 'divan' tartışması çıktı. Önceki gün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşen il başkanlarının 'Divan Başkanlığı' için İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu önerdiği öğrenildi. Kulislere göre Kılıçdaroğlu bu öneriye "O iş bitti. Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu olacak" yanıtını verdi. CHP kulislerini hareketlendiren bu görüşmenin arka planında ise Kaftancıoğlu'nun olduğu ileri sürüldü. Kaftancıoğlu'nun Doğu ve Güneydoğu illerindeki başkanları Kılıçdaroğlu'na kendi ismini vermesi için gönderdiği öğrenildi.

Son dakika: CHP'de kurultay öncesi gerginlik! Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na resti çekti...

İSTİFA EDİN ADAY OLUN

Akşam'da yer alan habere göre; Karadeniz bölgesindeki il başkanları da kendilerini temsilen Rize İl Başkanı Saltuk Deniz'in PM listesine yazılmasını talep etti. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe, "Her il başkanı görevlerinden istifa ederek PM'ye aday olabilir" yanıtını verdiği öğrenildi. Kulislere göre Kaftancıoğlu da, "PM'ye aday olan milletvekilleri istifa ediyor mu" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun buna herhangi bir yanıt vermediği kaydedildi.

Son dakika: CHP'de kurultay öncesi gerginlik! Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na resti çekti...

PM'YE ÜÇ İSİM YAZDIRDILAR
Divan Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan istediği karşılığı bulamayan Kaftancıoğlu'nun, PM listesine isim yazdırmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte hareket ettiği öğrenildi. Hem İmamoğlu hem de Kaftancıoğlu'nun ortak kararıyla Gökhan Zeybek, Zeynel Emre ve Özgür Karabat'ın Kılıçdaroğlu'nun PM anahtar listesine yazılacak.

SALONA 'RAP'LE GİRECEK
'nin Bilkent Odeon'da yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi yapılırken, ikinci gün 1356 delege partinin yeni vitrinini belirlemek için 44 sandıkta oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salona, kurultay için hazırlanan rap tarzındaki bir şarkıyla giriş yapacak.

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Son dakika: CHP'de kurultay öncesi gerginlik! Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na resti çekti...
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