Son dakika: Katilin babası ‘intihar etti’ denildi! İddialar asılsız çıktı

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenilmiş, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca 'Canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

KATİLİN BABASI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Bugün Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı'nın intihara kalkıştığı iddia edildi. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Avcı'nın babasının intihar girişiminde bulunduğuna yönelik bir durum söz konusu değil.

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