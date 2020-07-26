‘Ali Erbaş, kılıçla bir fetih geleneğini yerine getirdi’

Tarihçiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıkmasını değerlendirdi.Bu, bütün hükümdarlara ait bir gelenektir. Dini manada herhangi bir özelliği yok ama gelenek olarak bir hatırlatma manasında uygulama söz konusu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ayasofya'da ilk cuma hutbesine kılıçla çıktı. Burada verilen mesaj; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden camiye çevrildiğinin bir ifadesi ve fethe bir mesajdır. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmüş olması sadece Türkiye için değil, bütün bir İslam dünyası için önemli bir gelişmedir.Ayasofya savaşarak alındığı için kılıç hakkıdır. Diyanet İşleri Başkanı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkı bir camide hutbe verdiği için İslam hukukuna ve Osmanlı adetlerine uygun olarak kılıç kullandı ve kılıçla hutbeye çıkarak adet ile töreyi devam ettirdi. Ali Erbaş'ın kılıçla hutbeye çıkması fetihte kullanılan silah ve gücü gösteriyor.