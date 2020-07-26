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'li 'den skandal paylaşım! Gerçek ortaya çıktı

Eski Milletvekili , sosyal medya hesabından paylaştığı görselle, polislerin Ayasofya'da namaza giden kişilere selam durduğunu iddia etti. Fakat fotoğrafın geçtiğimiz yıllarda bir şehit cenazesinde çekildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 20:19 Son Güncelleme: 26.7.2020 20:20 ABONE OL
CHP'li Hüseyin Aygün'den skandal paylaşım! Gerçek ortaya çıktı

Danıştay'ın aldığı kararla 86 yıldır müze olarak hizmet veren ve geçtiğimiz cuma günü kılınan namazla yeniden tamamen ibadete açılan Ayasofya rahatsızlığı bazı kesimde devam ediyor.

CHP'Lİ VEKİLDEN ALGI OPERASYONU

Söz konusu karara tepki gösterenler arasında yer alan eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabından algı operasyonu yürüttü.

Söz konusu paylaşımda polislerin 'şeriatçı mollalara' selam durduğunu iddia eden Aygün'e yanıt yine sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Aygün paylaşımında, ''Saray, Ayasofya'da şeriat ilân etti: polis şeriatçı mollalara derhal selam durdu.'' ifadelerini kullandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafın geçtiğimiz yıllarda bir şehit cenazesinde çekildiği ortaya çıktı.

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CHP'li Hüseyin Aygün'den skandal paylaşım! Gerçek ortaya çıktı
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