Hukukçular derneğinden İstanbul Barosuna tepki

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz cuma günü kılınan namazla birlikte yeniden ibadete açılmıştı.

BARONUN AÇIKLAMASINA TEPKİ



İstanbul Barosu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay Kararı'nı hukuksal temellerden yoksun olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.

Hukukçular Derneği, Baro tarafından yapılan açıklamayı yanlış bulduğunu belirtip "İstanbul Barosu tarafından, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, 'Hukuksal temellerden toksun ve konjonktürel' nitelemeleriyle kamuoyunu açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. İlgili Danıştay kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu kanaatimizi kamuoyuna sunarız. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının hayırlı uğurlu olmasını dileriz" şeklinde açıklama yaptı.

İşte o açıklama...