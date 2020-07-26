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Hukukçular derneğinden İstanbul Barosuna tepki

Ayasofya-i Kebir Cami-i’nin ibadete açılması için karar veren Danıştay kararını ‘Hukuksal temellerden yoksun’ olarak nitelendiren ’nun sözlerine tepki Hukukçular Derneği’nden geldi. Dernek, “İstanbul Barosu tarafından hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, ‘hukuksal temellerden yoksun ve konjonktürel’ nitelemeleriyle kamuoyuna açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmaya çalışmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. Danıştay kararı hukuka ve hakkaniyete uygundur” şeklinde açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 26.7.2020 13:46 Son Güncelleme: 26.7.2020 13:49 ABONE OL
Hukukçular derneğinden İstanbul Barosuna tepki

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz cuma günü kılınan namazla birlikte yeniden ibadete açılmıştı.

BARONUN AÇIKLAMASINA TEPKİ


İstanbul Barosu, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Danıştay Kararı'nı hukuksal temellerden yoksun olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.

Hukukçular Derneği, Baro tarafından yapılan açıklamayı yanlış bulduğunu belirtip "İstanbul Barosu tarafından, hiçbir hukuki dayanak gösterilmeden, 'Hukuksal temellerden toksun ve konjonktürel' nitelemeleriyle kamuoyunu açıklama yaparak yüksek mahkeme kararının itibarsızlaştırılmasını hatalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. İlgili Danıştay kararının hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu kanaatimizi kamuoyuna sunarız. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının hayırlı uğurlu olmasını dileriz" şeklinde açıklama yaptı.

İşte o açıklama...

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Hukukçular derneğinden İstanbul Barosuna tepki
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